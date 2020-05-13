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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье приняли новые меры поддержки ИП в условиях пандемии

В частности, для работающих по патенту ИП налоги в текущем году фактически уменьшили на 25-50%, а для тех, кто работал с туристами, - почти в четыре раза уменьшили транспортный налог

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду на внеочередном заседании приняли два закона для поддержки индивидуальных предпринимателей в условиях противоэпидемических мероприятий. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, для работающих по патенту ИП налоги в текущем году фактически уменьшены на 25-50%, а для тех, кто работал с туристами, - почти в четыре раза уменьшен транспортный налог.

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В России меры по поддержке бизнеса во время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса принимаются на федеральном и региональном уровнях. Так, 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы.

Первый принятый в среду закон Приморского края уменьшает для работающих по патенту ИП в пострадавших сферах размер годового дохода, с которого платится налог, на 25%. "Снижение для вышеуказанных видов деятельности с 1 января 2020 года размера годового дохода, [с которого платится налог], на 25% эквивалентно освобождению от уплаты налога за 3 месяца (март - май). Кроме того, по трем видам деятельности - это услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, экскурсионные услуги, услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания - размер годового дохода, [с которого необходимо платить налог], снижен на 50%. Для них [это] эквивалентно освобождению от уплаты налога за 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со спецификой работы восстановление функционирования рынка этих услуг ожидается только в августе - сентябре этого года. Вторая мера поддержки касается ИП, работающих в сфере туристических перевозок. В марте для всех предпринимателей уже была снижена ставка транспортного налога с 37,5 рублей до 10 рублей в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.

"В связи с тем, что индивидуальные предприниматели в 2020 году будут уплачивать налог за 2019 год, депутаты внесли изменения в статью 5 закона Приморского края "О транспортном налоге", распространив для индивидуальных предпринимателей уже принятое снижение налоговых ставок на период 2019 года", - сообщает пресс-служба.

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РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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