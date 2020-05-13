Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате. Основная часть мероприятий состоится с 18:00 до 23:00 мск, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Программу для "Ночи в музее" подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, Государственный музей А. С. Пушкина приглашает горожан совершить виртуальную прогулку по своим залам в компании артиста МХТ имени А. П. Чехова Данила Стеклова.

Виртуальную прогулку будут транслировать 16 мая с 21:00 до 22:00 на сайте музея, его страницах в "ВКонтакте", Facebook, Instagram, и на официальном YouTube-канале.

"Обширную онлайн-программу 16 мая подготовил и московский Музей космонавтики. В 19:00 в режиме реального времени заместитель директора музея историк Вячеслав Климентов прочтет отрывки из книги "Космическая эра. История покорения космоса", - говорится в сообщении.

Онлайн-программа Дома Гоголя будет проходить на YouTube-канале музея 16 мая с 18:00 до полуночи. Так, горожане смогут послушать лекцию преподавателя Московского государственного университета и лучшего гида Москвы по версии Русского географического общества Егора Сартакова. Он расскажет о мифах, связанных с жизнью и творчеством Николая Гоголя.

"Ночь музеев" в России

Международная акция "Ночь музеев" проводится с 1997 года и проходит во всем мире в мае. Во время акции можно посетить музейные экспозиции поздно вечером и ночью абсолютно бесплатно.

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году акция впервые прошла в Москве (в столице она получила название "Ночь в музее") и Екатеринбурге.

Многие учреждения культуры готовят выставочно-экскурсионные программы специально к дате акции, значительная часть российских музеев работает в этот день не круглосуточно, а до 21:00 или 23:00. В этом году акция пройдет 16 мая, и из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, она впервые состоится онлайн.