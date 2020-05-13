{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

На более 50 культурных площадках проведут около 100 мероприятий

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате. Основная часть мероприятий состоится с 18:00 до 23:00 мск, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Программу для "Ночи в музее" подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, Государственный музей А. С. Пушкина приглашает горожан совершить виртуальную прогулку по своим залам в компании артиста МХТ имени А. П. Чехова Данила Стеклова.

Виртуальную прогулку будут транслировать 16 мая с 21:00 до 22:00 на сайте музея, его страницах в "ВКонтакте", Facebook, Instagram, и на официальном YouTube-канале.

"Обширную онлайн-программу 16 мая подготовил и московский Музей космонавтики. В 19:00 в режиме реального времени заместитель директора музея историк Вячеслав Климентов прочтет отрывки из книги "Космическая эра. История покорения космоса", - говорится в сообщении.

Онлайн-программа Дома Гоголя будет проходить на YouTube-канале музея 16 мая с 18:00 до полуночи. Так, горожане смогут послушать лекцию преподавателя Московского государственного университета и лучшего гида Москвы по версии Русского географического общества Егора Сартакова. Он расскажет о мифах, связанных с жизнью и творчеством Николая Гоголя.

"Ночь музеев" в России

Международная акция "Ночь музеев" проводится с 1997 года и проходит во всем мире в мае. Во время акции можно посетить музейные экспозиции поздно вечером и ночью абсолютно бесплатно.

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году акция впервые прошла в Москве (в столице она получила название "Ночь в музее") и Екатеринбурге.

Многие учреждения культуры готовят выставочно-экскурсионные программы специально к дате акции, значительная часть российских музеев работает в этот день не круглосуточно, а до 21:00 или 23:00. В этом году акция пройдет 16 мая, и из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, она впервые состоится онлайн.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: в Гонконге впервые за 23 дня выявлен местный случай заражения коронавирусом
Вирус был подтвержден у 66-летней женщины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС