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В Москве продлили сроки подачи заявок на включение в перечень социальных предприятий

Как сообщается на сайте мэра столицы, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с пандемией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Срок приема заявок на включение в столичный перечень социальных предприятий продлен на срок действия режима нерабочих дней в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

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"Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тыс. столичных компаний. Срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Режим нерабочих дней был введен России с 30 марта и окончился 12 мая.

Для социальных предпринимателей размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке ЦБ. При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки ЦБ на 5%.

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