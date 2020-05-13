{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая ограничили транспортное сообщение с городом Цзилинь после вспышки пневмонии

В городе выявили семь случаев инфицирования коронавирусом

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Власти КНР частично ограничили железнодорожное сообщение с городом Цзилинь (находится в одноименной провинции на северо-востоке Китая) после зафиксированных там нескольких случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его данным, по требованию оперативного штаба по борьбе с эпидемией железнодорожный вокзал города с 06:00 среды (01:00 мск) отменил исходящие рейсы, а также приостановил посадку пассажиров на проходящие поезда. Сроки действия этих мер не приводятся.

Согласно опубликованному в среду заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки власти страны зафиксировали семь новых случаев инфицирования коронавирусом: среди них один импортированный из-за рубежа (Шанхай) и шесть местных случаев, которые выявлены в городе Цзилинь. Также в городе выявлен один человек с подозрением на коронавирус и один бессимптомный инфицированный.

Все шесть заболевших ранее контактировали с заболевшими из находящего поблизости города Шулань - там с 8 по 12 мая также произошла локальная вспышка: к настоящему времени выявлено в общей сложности 22 заболевших.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: в Гонконге впервые за 23 дня выявлен местный случай заражения коронавирусом
Вирус был подтвержден у 66-летней женщины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС