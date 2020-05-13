Гутерриш поддержал призыв Слуцкого отказаться от санкций на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал обращение председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого к политикам в ЕС, США и в межпарламентских структурах с призывом отказаться от политики санкций и сплотиться для борьбы с пандемией коронавируса. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства - члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", - говорится в письме генсека всемирной организации.

Он напомнил, что в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта он также "призвал воздержаться от применения санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемии", повторив этот тезис на брифинге с членами G20 27 марта. Гутерриш ранее также поддержал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она призвала "к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, для того, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны".

Гутерриш поблагодарил Слуцкого за письмо от 24 апреля 2020 года, в котором глава думского комитета поделился "соображениями о беспрецедентных вызовах, с которыми столкнулось человечество в связи с пандемией COVID-19, в том числе о негативных последствиях односторонних санкций". "В этом контексте я имею честь сослаться на свое письмо его превосходительству постоянному представителю Российской Федерации при ООН В.А. Небензе на эту же тему, в котором я выразил солидарность с правительствами и людьми во всем мире перед лицом этого кризиса", - добавил генсек.

"Я намерен впредь в публичном и в частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов, - резюмировал генсек ООН. - Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нашим совместным усилиям по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества".

В своем обращении Слуцкий обратился "ко всем здравомыслящим политикам" в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных, межпарламентских и общественных организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики.