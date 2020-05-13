За время пандемии в Приморье дополнительное обучение прошли более 4 тыс. медиков

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Количество врачей и медицинского персонала в Приморском крае, которые за время действия режима самоизоляции прошли дополнительную противоэпидемическую подготовку, превысило 4 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в министерстве здравоохранения региона.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть перепрофилирование врачей разных специальностей, а также привлечение преподавателей и учащихся медвузов к борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Работа по дополнительному обучению врачей и медицинского персонала ведется ежедневно с тех пор, как только началась первая волна заражения. Все, кто был задействован за это время в работе в инфекционных отделениях, прошли дополнительные курсы по работе с пациентами с опасными инфекциями. К настоящему моменту обучение прошли уже более 4 тыс. сотрудников системы здравоохранения края", - сообщили в министерстве.

Кроме того, главный инфекционист Приморья постоянно проводит вебинары для специалистов в районах. Медперсонал инфекционных госпиталей, ежедневно заступая на пост, проходит обязательный инструктаж инфекциониста-эпидемиолога.

"За время с начала пандемии у нас развернуто дополнительно 1 178 коек в семи медицинских учреждениях. Работа эта ведется согласно разработанному комплексному противоэпидемическому плану. Во Владивостоке действует самое большое в Дальневосточном федеральном округе инфекционное отделение на 400 коек на базе "Больницы Рыбаков", - рассказал представитель минздрава.

По состоянию на среду в Приморском крае число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1 007. 14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число выздоровевших пациентов в регионе составляет 268 человек.