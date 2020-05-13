Сахалинская область с 14 мая закроет границы для туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение с 14 мая запретить въезд на территорию региона людей без местной прописки, а также граждан, не имеющих направления для работы на островах от своего предприятия. Об этом в среду сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале.

Ранее в правительстве региона журналистам сообщили, что с 14 мая в области начнет действовать система цифровых пропусков в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Для получения пропуска человек должен будет еще до отправки в регион заполнить анкету. Это касается только сотрудников компаний, которые по работе вынуждены отправляться на Сахалин.

"По прилете в аэропорт пассажир должен в багажном отделении предъявить паспорт. [Если] с пропиской, [то] гражданин отправляется в обсервацию. Без прописки - должен предъявить пропуск. Если пассажир прилетел без того и другого - его отправят обратно", - сообщил глава региона. Он добавил, что из-за эпидемиологической обстановки исключения не будут приниматься даже в случае прилета на похороны.

Сейчас все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Анализы пассажиров, чьи предварительные тесты показывают положительный результат, отправляют в научный центр "Вектор" в Новосибирске. Пассажиры с отрицательными тестами проходят обязательный двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего в области организована работа 22 обсерваторов. В основном они находятся в Южно-Сахалинске, где для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Сахалинская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой в условиях пандемии коронавируса. Здесь официально зафиксированы 23 зараженных, еще 20 пациентов вылечились и были ранее выписаны из больницы.