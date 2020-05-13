{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В интернате Ставрополья проведут служебное расследование после видеообращения сотрудников

Работники Новоселицкого психоневрологического интерната пожаловались на недостаточную медицинскую помощь

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья проведут служебное расследование после публикации видеообращения сотрудников Новоселицкого психоневрологического интерната, где произошла вспышка заболевания COVID-19. Об этом сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров.

На эту тему

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников закрытого на карантин интерната, которые пожаловались на недостаточную медицинскую помощь. Также представители коллектива отметили, что ранее должно было быть принято решение об изоляции постояльцев в медицинском учреждении, однако никакой информации до них доведено не было.

"Люди, которые в сегодняшних условиях противостоят опасной болезни, защищают здоровье других - герои. Им должны помогать все. Беру эту ситуацию на контроль. Я дал поручение провести служебное расследование. Действия тех, кто позволяет себе забывать о людях, бросать их, должны получить адекватную оценку и реакцию", - написал Владимиров в Instagram.

Глава региона пояснил, что план решения проблемы уже составлен. "Те, кто там трудится, уже не первую неделю находятся на рабочих местах. Они оказывают профессиональную помощь своим пациентам в очень непростых условиях, практически военных. При этом, судя по обращениям, сами не получают ни должного внимания от своего непосредственного руководства, ни помощи. Это недопустимо", - отметил Владимиров.

Накануне глава района Владимир Антоненко встретился с коллективом интерната. Он сообщил работникам соцучреждения, что со среды постояльцев интерната начнут перевозить в инфекционную больницу Изобильненского городского округа, работа займет два-три дня. Работники интерната останутся на карантине в учреждении до получения результатов тестов на COVID-19.

5 мая в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщили о закрытии на карантин психоневрологического интерната после заражения одной из сотрудниц. Впоследствии диагноз был подтвержден у 21 человека. Интернат является стационарным учреждением с круглосуточным проживанием инвалидов с психическими заболеваниями, в настоящий момент в нем проживают порядка 70 постояльцев. В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 1 176 случаев заражения коронавирусом, 380 человек выписаны из больниц после выздоровления, 21 пациент умер.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Крыму на стройках установят камеры для контроля за соблюдением противоэпидемических мер
Глава региона Сергей Аксенов отметил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на ход сдачи объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС