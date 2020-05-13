В интернате Ставрополья проведут служебное расследование после видеообращения сотрудников

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья проведут служебное расследование после публикации видеообращения сотрудников Новоселицкого психоневрологического интерната, где произошла вспышка заболевания COVID-19. Об этом сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников закрытого на карантин интерната, которые пожаловались на недостаточную медицинскую помощь. Также представители коллектива отметили, что ранее должно было быть принято решение об изоляции постояльцев в медицинском учреждении, однако никакой информации до них доведено не было.

"Люди, которые в сегодняшних условиях противостоят опасной болезни, защищают здоровье других - герои. Им должны помогать все. Беру эту ситуацию на контроль. Я дал поручение провести служебное расследование. Действия тех, кто позволяет себе забывать о людях, бросать их, должны получить адекватную оценку и реакцию", - написал Владимиров в Instagram.

Глава региона пояснил, что план решения проблемы уже составлен. "Те, кто там трудится, уже не первую неделю находятся на рабочих местах. Они оказывают профессиональную помощь своим пациентам в очень непростых условиях, практически военных. При этом, судя по обращениям, сами не получают ни должного внимания от своего непосредственного руководства, ни помощи. Это недопустимо", - отметил Владимиров.

Накануне глава района Владимир Антоненко встретился с коллективом интерната. Он сообщил работникам соцучреждения, что со среды постояльцев интерната начнут перевозить в инфекционную больницу Изобильненского городского округа, работа займет два-три дня. Работники интерната останутся на карантине в учреждении до получения результатов тестов на COVID-19.

5 мая в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщили о закрытии на карантин психоневрологического интерната после заражения одной из сотрудниц. Впоследствии диагноз был подтвержден у 21 человека. Интернат является стационарным учреждением с круглосуточным проживанием инвалидов с психическими заболеваниями, в настоящий момент в нем проживают порядка 70 постояльцев. В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 1 176 случаев заражения коронавирусом, 380 человек выписаны из больниц после выздоровления, 21 пациент умер.