Мишустин потребовал сделать все возможное для своевременной выплаты надбавок медикам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ оперативно довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд рублей пока выплачено врачам лишь около 4,5 млрд. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам, которое он провел по видеосвязи из больницы.

Он напомнил, что на задержку с выдачей доплат медикам ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

"Именно они [медработники] сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя", - сказал Мишустин.

По его словам, "средства на эти цели правительство оперативно довело до регионов": по состоянию на 12 мая, общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд рублей, "однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд рублей".

Как отметил председатель кабмина, "проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой". "При этом на Чукотке и Магадане даже не приступили к выплатам", - сказал премьер, заявив о необходимости детально разобраться в этой ситуации.

"Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по активизации выплат медикам. В вопросе о выполнении решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов. Знаю, что вы этим вопросом занимаетесь", - обратился Мишустин к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Он попросил министра не снимать эту ситуацию с контроля, так как она далеко не везде одинаковая. Глава правительства также обратил внимание руководства Фонда социального страхования на необходимость максимально оперативно рассматривать документы по страховым случаям, в которых от коронавирусной инфекции пострадали врачи, и без задержек осуществлять все полагающиеся выплаты.

Мишустин поддержал инициативу создания горячих линий в регионах по вопросам выплат для медиков. Он призвал власти регионов не ждать сроков зарплат для выделения медикам стимулирующих выплат, связанных с пандемией.

Ранее по инициативе президента РФ медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, были установлены надбавки в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц.