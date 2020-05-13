Российские сенаторы 18 мая пройдут тестирование на коронавирус

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Члены Совета Федерации 18 мая пройдут тестирование на коронавирус в преддверии пленарного заседания, которое состоится 20 мая, сообщил ТАСС в среду глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"В понедельник будет проводиться тестирование сенаторов на коронавирус перед пленарным заседанием", - сказал Тимченко.

Он добавил, что не располагает информацией о новых случаях заражения коронавирусом в Совфеде. Ранее Тимченко сообщал, что трое членов Совета Федерации заразились коронавирусом и переболели в легкой форме, госпитализация не потребовалась. По его словам, в СФ регулярно проводится дезинфекция всех кабинетов, коридоров, машин, а также комнат, где находятся водители.