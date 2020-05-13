Кабмин Армении решил продлить режим ЧП в стране

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный до 14 мая в связи с пандемией коронавируса нового вида. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе беседы с жителями Еревана на одной из центральных улиц столицы республики. Беседу показывали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"В этой стадии мы должны продлить режим ЧП. Однако экономические послабления будут продолжатся. Но опять я хочу отметить, что наши граждане должны максимально соблюдать меры безопасности. Мы должны жить в условиях коронавируса еще как минимум год", - отметил он.

Власти Армении с 4 мая ослабили ограничения, введенные из-за пандемии. Согласно постановлению правительства, снимаются ограничения на свободное передвижение граждан, возобновляются некоторые виды экономической деятельности, вновь открываются кафе и рестораны под открытым небом.

В республике с начала пандемии умерли 48 человек, у которых был выявлен коронавирус; общее число заразившихся достигло 3 718.