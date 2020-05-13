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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ видит повод для оптимизма в последних данных по числу заразившихся коронавирусом в РФ

Суточный рост числа заболевших составил 4,3% против 4,9% днем ранее

ТАСС, 13 мая. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что данные по числу случаев заражения коронавирусом за последние сутки в России на 13 мая внушают оптимизм в сравнении с аналогичным показателем за последние 10 дней. Такое мнение она высказала в среду в эфире телеканала RT.

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"Конечно, это реальный повод для оптимизма, потому что то, что мы наблюдаем в последние 10 дней, - это увеличение среднего роста [числа заражений], - сказала она, отвечая на вопрос, как можно оценить текущую ситуацию по коронавирусу в РФ.

При этом Вуйнович отметила, что рост числа заражений за сутки в предыдущие дни не вызывает удивление. "Конечно, мы ожидали, что количество [заразившихся] будет расти. Это то, как эпидемия ведет себя", - пояснила она.

Представитель ВОЗ добавила, что большое количество проводимых в РФ тестов и тестирование людей без симптомов заболевания также дают повод верить, что Россия находится "на верном пути".

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 10 028 человек, суточный рост составил 4,3% против 4,9% днем ранее.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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