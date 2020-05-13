Число умерших из-за коронавируса в Испании превысило 27 тыс.

МАДРИД, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 184 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в среду Минздрав королевства.

12 мая было объявлено о 176 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 104.

За день было выявлено 439 новых заболевших, общее количество инфицированных, обнаруженных при помощи тестов ПЦР (полимеразной цепной реакции), достигло 228 691. Между тем число инфицированных при учете людей с положительным анализом на антитела (учитывались те, у кого при этом не было симптомов заболевания на момент проведения тестов) составляет 271 095. Выздоровели 140 823 пациента, этот показатель за день вырос на 1 843.

О ситуации в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее пока к таким послаблениям оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, ни Барселона.