Стимулирующие выплаты не получили 19% медиков Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты по работе с больными новой коронавирусной инфекцией пока не получили 19% медиков Архангельской области, до 15 мая все выплаты будут проведены, сообщили в среду журналистам в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.