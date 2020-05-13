Стимулирующие выплаты не получили 19% медиков Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты по работе с больными новой коронавирусной инфекцией пока не получили 19% медиков Архангельской области, до 15 мая все выплаты будут проведены, сообщили в среду журналистам в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.
Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
"По состоянию на 12 мая стимулирующие выплаты в соответствии с постановлениями правительства № 415 и 484 получили 2828 медицинских сотрудников, работающих с COVID-19, - это 81% от общего числа. До 15 мая выплаты получат сто процентов сотрудников - 3484 работника", - сообщили в оперштабе.
В Архангельской области выделено 49 млн рублей из областного бюджета на дополнительные выплаты врачам и медсестрам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, 44 миллиона рублей направлено из федерального бюджета. Еще 7,2 миллиона рублей из областной казны направлены на выплаты стимулирующего характера для сотрудников лабораторий, водителей, уборщиц стационаров, задействованных в этой работе.
В Архангельской области официально подтверждено 513 случаев заболевания, 164 пациентов из них выздоровели и выписаны.