Мурашко призвал создавать государственные резервы по препаратам и медизделиям

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. В России нужно создавать определенные резервы по лекарственным препаратам и медицинским изделиям. Об этом заявил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы.

"То, что касается определенного государственного вмешательства, точно надо создавать дополнительные резервы. Резервы должны быть по медизделиям, по определенным категориям лекарственных препаратов", - сказал Мурашко.

По словам министра, этим может заниматься специальное государственное предприятие, например, Главное аптечное управление.

Мурашко также пояснил, что существует два варианта дефицита препаратов: связанный с финансовой составляющей и объемами производства.