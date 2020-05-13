{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Справороссы предложили Мурашко составить кодекс здравоохранения

Также справороссы предложили законодательно закрепить, что здравоохранение должно финансироваться за счет бюджета, а не через страховые компании

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов в среду в ходе правительственного часа с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко предложил составить кодекс здравоохранения, в котором были бы обозначены все меры госрегулирования в этой сфере.

"Нам сегодня надо крепко подумать, что мы будем делать после победы над коронавирусом. Мы считаем, что надо коренным образом поменять всю организационную и финансовую структуру здравоохранения в стране, начиная с профилактики, лечения, реабилитации и здорового образа жизни", - сказал Тумусов. "Мы предлагаем начать с разработки и принятия кодекса здравоохранения, в котором были бы системно отражены методы и меры государственного регулирования и единая, неделимая система здравоохранения в стране", - добавил он. Справороссы также предложили законодательно закрепить, что здравоохранение должно финансироваться за счет бюджета, а не через страховые компании.

Мурашко в ответ заметил, что нормативно-правовое регулирование данного вопроса обсуждалось в том числе в рамках "регуляторной гильотины". "Ваше предложение интересное, мы его начнем прорабатывать", - добавил министр, заметив, что есть такой формат, как кодекс продукции, который можно было бы применить к лекарственным средствам.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТумусов, Федот Семёнович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине смягчили карантин, разрешив людям собираться на улицах и в кафе
Карантин был введен в стране 17 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС