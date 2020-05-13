Справороссы предложили Мурашко составить кодекс здравоохранения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов в среду в ходе правительственного часа с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко предложил составить кодекс здравоохранения, в котором были бы обозначены все меры госрегулирования в этой сфере.

"Нам сегодня надо крепко подумать, что мы будем делать после победы над коронавирусом. Мы считаем, что надо коренным образом поменять всю организационную и финансовую структуру здравоохранения в стране, начиная с профилактики, лечения, реабилитации и здорового образа жизни", - сказал Тумусов. "Мы предлагаем начать с разработки и принятия кодекса здравоохранения, в котором были бы системно отражены методы и меры государственного регулирования и единая, неделимая система здравоохранения в стране", - добавил он. Справороссы также предложили законодательно закрепить, что здравоохранение должно финансироваться за счет бюджета, а не через страховые компании.

Мурашко в ответ заметил, что нормативно-правовое регулирование данного вопроса обсуждалось в том числе в рамках "регуляторной гильотины". "Ваше предложение интересное, мы его начнем прорабатывать", - добавил министр, заметив, что есть такой формат, как кодекс продукции, который можно было бы применить к лекарственным средствам.