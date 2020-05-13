Мурашко считает важным отметить госнаградами врачей, помогающих пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Врачи, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, должны быть отмечены государственными наградами. Такое мнение высказал в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы.

"Тех врачей-героев, которые сегодня оказывают помощь, однозначно нужно будет отметить государственными наградами", - сказал министр.

Мурашко выразил надежду, что благодарное отношение к врачам в обществе сохранится и после победы над коронавирусом. "Дай бог, чтоб мы через 3-4 месяца после окончания [пандемии] не забыли тех слов, которые говорили сегодня. В том числе, принимая решение по заработной плате", - подчеркнул он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.