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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: россияне в самоизоляции стали больше смотреть документальные передачи

Время просмотра также выросло на 13% по сравнению с мартом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россияне в период самоизоляции, в апреле, стали больше смотреть документальные передачи по телевизору, сообщили в среду в компании Mediascope.

"В апреле выросло время просмотра всех жанров телепередач, за исключением кинофильмов и спортивных программ. Сильнее всего увеличилось среднесуточное время просмотра документальных программ - на 33%, социально-политических передач - на 31% и новостей - на 22%", - отметили в компании.

В апреле жители российских городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте старше четырех лет смотрели ТВ на четверть больше времени, чем в апреле прошлого года - в среднем 269 минут каждый день. Особенно высокий прирост наблюдался в первые две недели режима всеобщей самоизоляции. Время телепросмотра также выросло по сравнению с мартом 2020 года - на 13%. В прошлом году в апреле время просмотра ТВ по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось.

Телевидение стали больше смотреть зрители всех возрастов, но сильнее всего время телепросмотра по сравнению с апрелем 2019 года выросло среди детей 4-17 лет - на 34%, аудитории 45-54 лет - на 30% и 55-64 лет - на 28%.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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