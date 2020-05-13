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Пандемия коронавируса нового типа

Минпросвещения рекомендует установить дистанцию между учениками в классе не менее 1,5 м

В ведомстве также отметили, что "за каждой учебной группой должен быть закреплен соответствующий кабинет для того, чтобы дети минимизировали перемещения по зданиям учреждения"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ рекомендует школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, присутствующими в классе, не менее полутора метров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минпросвещения.

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"Нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, включая школьников, обучающихся и находящихся в одном помещении. При этом важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м как между учениками, так и в контакте с педагогами", - говорится в сообщении.

В рекомендациях Министерства просвещения по выходу на завершение учебного года, направленных, согласно сообщению пресс-службы, в регионы, также говорится о том, что за каждой учебной группой должен быть закреплен соответствующий кабинет для того, чтобы дети минимизировали свои перемещения по зданиям учреждения, и необходимость начинать занятия в различное время. Не допускается также смешение разных классов, объединение классов, объединение разновозрастных групп. "Крайне важна дезинфекция помещений в образовательных учреждениях с учетом очень четкого контроля тех рекомендаций по применению дезинфицирующих средств, которые указаны производителями", - цитирует пресс-служба замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало завершить обучение 1 - 8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

6 мая руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что разрешить работу учебных заведений предполагается на втором этапе выхода из режима самоизоляции.

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