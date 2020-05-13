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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко: в РФ достигнут баланс между госпитализацией и выпиской пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения отметил также, что появились новые препараты, позволяющие быстрее реабилитировать и лечить пациентов на этапе тяжелого состояния

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Баланс между поступлением в медучреждения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и выпиской по выздоровлению достигнут на сегодняшний день в России, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Сегодня развернутая медицинская сеть позволяет справляться. И как раз мы вышли именно на ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов", - сказал глава Минздрава.

Мурашко добавил, что появились новые препараты, которые позволяют быстрее реабилитировать пациентов и лечить на этапе тяжелого состояния.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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