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Пандемия коронавируса нового типа

В регионах образовались очереди при подаче заявлений на "детские" выплаты

Там, где пособия оформляют в электронном виде, очередей нет

ТАСС, 13 мая. Очереди из желающих оформить документы для получения выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет образовались в среду в отделениях Пенсионного фонда РФ в некоторых регионах России, трудности наблюдаются и в работе портала госуслуг. Сотрудники ПФР ведут разъяснительную работу, сообщили ТАСС в отделениях ПФР.

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"Мы объясняем, что принятый в республике режим самоизоляции никто не отменял. Не нужно становиться в живую очередь, нарушая его. Можно подать заявление в электронном виде, а можно и подождать спада ажиотажа - заявления принимаются до 1 октября этого года включительно, и время это сделать есть. Выплаты по 10 тыс. рублей - на детей от 3 до 16 лет - будут осуществляться с 1 июня, поэтому абсолютно все успеют все сделать", - сказали ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда по Адыгее.

Очереди наблюдались также в Астраханской области и Красноярском крае. В Пермском крае, по словам управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука, в отделении опасаются не справиться с высокой нагрузкой и поэтому попросили региональные власти задействовать при приеме заявлений МФЦ. В то же время в регионах отмечают, что столкнулись со сбоями на порталах госуслуг из-за ажиотажа - такая проблема была в Ставропольском и Алтайском краях, а также в Адыгее.

К местам скопления людей у ПФР в некоторых городах Ставропольского края даже пришлось выехать полиции, чтобы напомнить о режиме самоизоляции, а в Барнауле по сообщению в соцсетях об очереди у одного из отделений ПФР полиция проведет проверку.

При этом часть регионов не испытали никаких проблем в связи с интересом граждан к "детским" выплатам, поскольку структуры ПФР в них принимают заявления в сложившихся условиях только в электронном виде. Об этом ТАСС сообщили, в частности, в отделениях ПФР в Крыму и Волгоградской области.

Ранее правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. Для получения выплаты достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Эти выплаты анонсировал президент РФ Владимир Путин - россияне с детьми от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. Для всех российских семей с детьми до трех лет предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь.

Теги
РоссияАдыгеяАлтайский крайКрымКрасноярский крайПермский крайСтавропольский крайАстраханская областьВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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