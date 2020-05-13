Дума приняла закон об эксперименте по дистанционному голосованию в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве.

Документ внесла в нижнюю палату парламента член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых ("Единая Россия"). Согласно проекту, в Москве предлагается продлить эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней на период 2020-2021 годов. Ранее такой эксперимент прошел в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года и, как отмечает автор инициативы, показал востребованность нового формата участия граждан в выборах. "Как и на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва дистанционное электронное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате в соответствующем избирательном округе (части избирательного округа) и будет сохранена возможность избирателям самостоятельно выбирать формат участия в выборах", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Документ также уточняет понятие дистанционного электронного голосования - под ним понимается голосование без использования бумажного бюллетеня, через специальное программное обеспечение регионального портала госуслуг Москвы. Кроме того, документ предусматривает создание участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию. Это будет коллегиальный орган, который обеспечивает организацию, осуществление и установление итогов такого голосования.

В случае принятия законопроекта жители столицы смогут в том числе проголосовать через интернет на выборах депутатов Госдумы, намеченных на сентябрь 2021 года.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: это округ №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, атаки хакеров были успешно отражены. В рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка в ходе электронного голосования 8 сентября составила 92,3%.