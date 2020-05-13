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Пандемия коронавируса нового типа

В Воронежской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

Число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 983

ВОРОНЕЖ, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом продлил в регионе до 31 мая режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в указе главы региона, опубликованном в среду на сайте правительства Воронежской области.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 983 человека, из них 352 выздоровели, 15 умерли. Режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции введен в регионе с 31 марта, все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, отменены все массовые мероприятия. С 12 мая в регионе разрешена работа предприятий, производящих продукцию по гособоронзаказу и для нефтегазовой отрасли, ранее возобновили работу строительные и дорожные организации.

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"Временно приостановить до 31 мая 2020 года на территории Воронежской области оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, работу объектов розничной торговли, в том числе торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов, универмагов, деятельность ночных клубов, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун", - говорится в документе на сайте правительства региона.

Продлен запрет на массовые мероприятия, на работу учреждений культуры, предприятий общественного питания, гостиниц, санаториев, детских лагерей. Не отменена и обязательная самоизоляция для людей в возрасте от 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всем, кто выходит из дома, предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, использовать маски и респираторы во всех видах транспорта, а также на остановках, в аптеках, в продуктовых магазинах. Также не отменена двухнедельная самоизоляция для всех прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия коронавируса нового типа
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