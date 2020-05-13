В Воронежской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

ВОРОНЕЖ, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом продлил в регионе до 31 мая режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в указе главы региона, опубликованном в среду на сайте правительства Воронежской области.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 983 человека, из них 352 выздоровели, 15 умерли. Режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции введен в регионе с 31 марта, все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, отменены все массовые мероприятия. С 12 мая в регионе разрешена работа предприятий, производящих продукцию по гособоронзаказу и для нефтегазовой отрасли, ранее возобновили работу строительные и дорожные организации.