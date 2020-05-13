Пострадавшую при пожаре в Красногорске отключили от ИВЛ и перевели в отделение терапии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пациентку, которая пострадала во время пожара в частном хосписе в Красногорске и находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отключили от аппарата и перевели в отделение терапии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации городского округа.

"Пациентку, пострадавшую при пожаре в частном доме в Красногорске, отключили от аппарата ИВЛ и перевели в отделение терапии. Она последняя оставалась в реанимации", - сообщила пресс-служба.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время в больнице остаются шесть пациентов, пострадавших при пожаре. Одну из пациенток врачи готовят к выписке, родственники планируют забрать ее из больницы уже сегодня.

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. Его площадь составила около 30 кв. метров. В результате пожара погибли 11 постояльцев. Всего в хосписе в момент пожара находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Очаг возгорания был в сауне на втором этаже. По предварительным данным, его причиной явилась неисправность электропроводки. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").