{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Депутат рассказала, что переносит заболевание бессимптомно

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и в прошлом телеведущая Оксана Пушкина ("Единая Россия") заразилась коронавирусом.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали еще два депутата Госдумы, общее число заразившихся парламентариев достигло пяти.

"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов. <...> Переношу бессимптомно, по компьютерной томографии изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй", - написала она в среду в своем телеграм-канале.

Пушкина добавила, что активно занималась волонтерской деятельностью. "Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", - рассказала она.

По словам Володина, оба новых заразившихся депутатов - единороссы. Ранее с вызванной коронавирусом пневмонией были госпитализированы глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) и депутат от "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписан из больницы и продолжает лечение дома. Как сообщил ТАСС помощник Максимовой, она уже чувствует себя хорошо и работает дистанционно из отдельной палаты.

Теги
Пушкина, Оксана ВикторовнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Калининградские медики спасли ребенка, упавшего в люк с водой
Инцидент произошел 10 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС