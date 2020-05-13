Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и в прошлом телеведущая Оксана Пушкина ("Единая Россия") заразилась коронавирусом.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали еще два депутата Госдумы, общее число заразившихся парламентариев достигло пяти.

"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов. <...> Переношу бессимптомно, по компьютерной томографии изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй", - написала она в среду в своем телеграм-канале.

Пушкина добавила, что активно занималась волонтерской деятельностью. "Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", - рассказала она.

По словам Володина, оба новых заразившихся депутатов - единороссы. Ранее с вызванной коронавирусом пневмонией были госпитализированы глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) и депутат от "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписан из больницы и продолжает лечение дома. Как сообщил ТАСС помощник Максимовой, она уже чувствует себя хорошо и работает дистанционно из отдельной палаты.