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В СФ считают, что объединение Архангельской области с НАО позволит сохранить льготы

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Новожилов при этом отметил, что нужно очень аккуратно подойти к слиянию регионов, хотя разговор об объединении национальных округов идет очень давно

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа позволит оптимизировать расходы бюджета и сохранить льготы населению округа. Такое мнение высказал ТАСС член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Новожилов.

"Если произойдет объединение, это будет оптимизация для бюджета, исполнительная и законодательная власть сейчас двойная, а после объединения будет экономия, безусловно. В ближайшее время нефть такой дорогой не будет, как полгода - год назад, когда доходило до $100 за баррель. Но надо жителям сказать, что льготы за ними будут сохранены. Если этого не сделать, то население округа еще уменьшится, там и так чуть побольше 40 тыс. жителей. Население округа было категорически против [объединения], когда нефть была дорогая [из опасения потери льгот], сейчас все немного изменилось", - сказал ТАСС по телефону сенатор.

По его мнению, нужно очень аккуратно подойти к слиянию регионов, хотя разговор об объединении национальных округов идет очень давно. "Это [объединение] будет оптимально для всех, и для Архангельской области, и для округа. Но в плане дальнейшего перераспределения бюджетных доходов надо слово дать и держать [что никто не будет обижен], поскольку будет одна исполнительная власть и один законодательный орган", - сказал Новожилов.

Как отметил сенатор, в округе, поскольку он находится за полярным кругом, и средняя зарплата выше, различные программы работают более эффективно по сравнению с Архангельской областью, поэтому денег хватало, а площадь и население меньше, с организацией было проще. "Архангельская область огромная - 589 тыс. кв. км. При слиянии это будет громадная территория, нужно продумывать поддержку для населения в зависимости от того, проживают на юге или на севере", - подытожил сенатор.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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