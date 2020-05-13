В ПФР подтвердили повышенный спрос в отделениях на получение выплаты на детей от 3 лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) отмечает большое количество обращений за дополнительной выплатой семьям с детьми от 3 до 16 лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР, рост числа обращений в отделения не связан с оформлением СНИЛС.

Ранее ТАСС сообщал, что во многих регионах РФ образовались очереди в региональных отделениях Пенсионного фонда. Вместе с тем в ряде местных СМИ появилась информация, что жители приходили в отделения ПФР для получения СНИЛС, который необходим для онлайн-оформления выплаты.

"В некоторых клиентских службах действительно наблюдается повышенное количество обращений за единовременной выплатой 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Это никак не связано с оформлением СНИЛС, поскольку он есть у всех родителей, а детям СНИЛС сейчас выдается автоматически по данным ЗАГС - такой сервис в том числе реализован в рамках подачи электронного заявления на выплату на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что выплату можно оформить полностью онлайн через портал госуслуг, для этого не обязательно приходить в отделения. "Время на подачу заявлений еще достаточно: предоставление средств начнется в июне, а прием заявлений продлится до 1 октября", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. Для получения выплаты достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Эти выплаты анонсировал президент РФ Владимир Путин - россияне с детьми от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. Для всех российских семей с детьми до трех лет предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь.