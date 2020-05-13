{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ПФР подтвердили повышенный спрос в отделениях на получение выплаты на детей от 3 лет

В Пенсионном фонде напомнили, что выплату можно оформить полностью онлайн через портал госуслуг

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) отмечает большое количество обращений за дополнительной выплатой семьям с детьми от 3 до 16 лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР, рост числа обращений в отделения не связан с оформлением СНИЛС.

На эту тему
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

Ранее ТАСС сообщал, что во многих регионах РФ образовались очереди в региональных отделениях Пенсионного фонда. Вместе с тем в ряде местных СМИ появилась информация, что жители приходили в отделения ПФР для получения СНИЛС, который необходим для онлайн-оформления выплаты.

"В некоторых клиентских службах действительно наблюдается повышенное количество обращений за единовременной выплатой 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Это никак не связано с оформлением СНИЛС, поскольку он есть у всех родителей, а детям СНИЛС сейчас выдается автоматически по данным ЗАГС - такой сервис в том числе реализован в рамках подачи электронного заявления на выплату на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что выплату можно оформить полностью онлайн через портал госуслуг, для этого не обязательно приходить в отделения. "Время на подачу заявлений еще достаточно: предоставление средств начнется в июне, а прием заявлений продлится до 1 октября", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. Для получения выплаты достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Эти выплаты анонсировал президент РФ Владимир Путин - россияне с детьми от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. Для всех российских семей с детьми до трех лет предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
AFP: оперный певец Габриэль Бакье умер во Франции на 96-м году жизни
Причина смерти не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС