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Архангельские власти ожидают от объединения с НАО новые возможности для развития Арктики

Референдум по объединению двух субъектов может пройти в сентябре 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Архангельская область и Ненецкий автономный округ, объединившись, создадут крупнейший арктический регион и получат новые возможности для развития Арктики. Такое мнение высказал в среду врио губернатора области Александр Цыбульский.

Ранее в среду в Нарьян-Маре был подписан меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

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"Объединив усилия, предложив создать такой крупнейший, мощнейший исторически, на самом деле, наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем с вами получить совершенно другие возможности для развития, привлечь совершенно другие, крупные инвестиции - и государственные, и частные. И в этом смысле, в конечном счете, обеспечить улучшение жизни наших граждан", - привела пресс-служба слова Цыбульского.

Он подчеркнул, что регионы на протяжении многих лет сотрудничают, исторически находятся в тесном контакте. "Мы сегодня участвовали в заседании Государственной комиссии по развитию Арктики, и могу вам сказать, что такого внимания к развитию этого региона в истории с советских времен еще не было. Та роль, которую сегодня государство отводит Арктике, говорит о том, что сегодня появляются серьезнейшие перспективы для развития арктических регионов. К сожалению, если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее, будут всегда по одиночке проигрывать глобальную войну, или в конкуренции, за те ресурсы, которые будут выделяться", - считает глава региона.

Он предложил подойти к вопросу объединения, "отбросив эмоции". "Нам нужна территория, которую мы должны оставить процветающей, перспективной и имеющей огромный экономический потенциал. И это исторический момент - когда мы можем это решение с вами принять", - подытожил Цыбульский.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был, в свою очередь, назначен Юрий Бездудный.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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