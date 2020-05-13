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Комиссия проверит видео с застольем чиновников из Димитровграда в период самоизоляции

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал эту ситуацию безобразной

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Служебную проверку проведут в Ульяновской области после появившегося в интернете видео, на котором за застольем в период действия режима самоизоляции запечатлены несколько чиновников из Димитровграда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

По данным интернет-издания Mash, застолье было организовано по случаю дня рождения местного депутата. Издание сообщает, что карантин нарушили более 10 человек, в том числе замглавы города Андрей Большаков, а также и. о. начальника отдела образования Александра Терешина.

"Глава региона Сергей Морозов на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции сказал, что к такой ситуации нельзя относиться спокойно, поэтому действия чиновников оценит специальная комиссия. Губернатор подчеркнул, что в других регионах чиновники за такие проступки по нарушению режима самоизоляции лишаются своих должностей, и сказал, что нужно проверить данные факты", - отметили в пресс-службе.

В частности, во время проверки планируют установлены обстоятельства и сроки съемок видео. "Ситуация безобразная. Оставлять ее без внимания нельзя", - привели слова Морозова в пресс-службе правительства региона.

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