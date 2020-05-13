Эксперт: слияние НАО и Архангельской области позволит эффективнее развивать объекты СМП

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объединение Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области позволит эффективнее развивать объекты Северного морского пути (СМП), а также другой транспортной инфраструктуры в Арктической зоне двух регионов. Об этом ТАСС в среду сообщила директор АНО "Институт Внешэкономбанка" Юлия Зворыкина.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

"В целом такое объединение снимет ряд проблем. Например, в этом случае губернатором может быть принято более взвешенное решение по формированию проектной базы и развития Севморпути и развития инфраструктуры, которая его обеспечивает. Кроме того, могут быть сняты некоторые вопросы, связанные с северным завозом в НАО, там предполагают строительство автомобильной дороги. [Для такого проекта] лоббистский эффект у более крупного региона будет выше", - сказала Зворыкина.

По ее словам, объединение регионов также сделает более эффективной работу по привлечению средств и реализации федеральных проектов развития транспортной инфраструктуры, например, "Белкомур" (Проект строительства железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск).

Кроме того, совместными усилиями двух регионов можно будет создавать более масштабные программы по развитию внутреннего водного транспорта на северных реках в арктической зоне. "Раньше у Архангельской области на это не хватало ресурсов, а теперь я предполагаю, что проблема может решаться совместно с НАО", - отметила Зворыкина.

По мнению эксперта, объединенными усилиями двух регионов удастся достичь более высоких результатов в проведении совместных программ для коренных и малочисленных народов севера (КМНС): поморов и ненцев. "Потому что будут снижены и бюрократические затраты на создание инструментов поддержки, начиная от экологического и этнографического туризма и заканчивая транспортной доступностью для них", - добавила она.