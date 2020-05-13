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Эксперт: слияние НАО и Архангельской области позволит эффективнее развивать объекты СМП

Также директор АНО "Институт Внешэкономбанка" Юлия Зворыкина отметила, что совместными усилиями двух регионов можно будет создавать более масштабные программы по развитию внутреннего водного транспорта на северных реках

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объединение Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области позволит эффективнее развивать объекты Северного морского пути (СМП), а также другой транспортной инфраструктуры в Арктической зоне двух регионов. Об этом ТАСС в среду сообщила директор АНО "Институт Внешэкономбанка" Юлия Зворыкина.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

"В целом такое объединение снимет ряд проблем. Например, в этом случае губернатором может быть принято более взвешенное решение по формированию проектной базы и развития Севморпути и развития инфраструктуры, которая его обеспечивает. Кроме того, могут быть сняты некоторые вопросы, связанные с северным завозом в НАО, там предполагают строительство автомобильной дороги. [Для такого проекта] лоббистский эффект у более крупного региона будет выше", - сказала Зворыкина.

По ее словам, объединение регионов также сделает более эффективной работу по привлечению средств и реализации федеральных проектов развития транспортной инфраструктуры, например, "Белкомур" (Проект строительства железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск).

Кроме того, совместными усилиями двух регионов можно будет создавать более масштабные программы по развитию внутреннего водного транспорта на северных реках в арктической зоне. "Раньше у Архангельской области на это не хватало ресурсов, а теперь я предполагаю, что проблема может решаться совместно с НАО", - отметила Зворыкина.

По мнению эксперта, объединенными усилиями двух регионов удастся достичь более высоких результатов в проведении совместных программ для коренных и малочисленных народов севера (КМНС): поморов и ненцев. "Потому что будут снижены и бюрократические затраты на создание инструментов поддержки, начиная от экологического и этнографического туризма и заканчивая транспортной доступностью для них", - добавила она.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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