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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко: выплаты медикам в "красной зоне" должны начислять за выход на смену

Глава Минздрава сообщил, что ведомство еще раз даст регионам разъяснения по этому вопросу

/МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, должны начисляться полностью за всю смену, а не за определенные часы, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы дадим еще раз разъяснения [регионам о начислении выплат]. Ни к в коем разе не должно быть поминутной какой-то оплаты, то есть смена, когда человек работает в "красной зоне", должна быть оплачена. Если [медработник] вышел [работать] на скорую и работает с этой категорией пациентов, он тоже должен получить выплаты за смену", - сказал он на пленарном заседании Государственной Думы.

В соцсетях 8 мая появился видеоролик, в котором утверждается, что из 324 сотрудников керченской скорой помощи в Крыму надбавки от 20 до 35 тыс. рублей за апрель получил в полном объеме только один человек. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил региональному министерству здравоохранения провести служебное расследование по этому поводу. Министерство здравоохранения Крыма произведет перерасчет до 15 мая.

"Ранее порядок выплат в половине медучреждений Крыма был такой: врач, к примеру, зашел в квартиру к зараженному пациенту на 10 минут, и ему производят расчет за это время. Ситуацию необходимо изменить. Если медик работал с коронавирусом, то выплата должна производиться за месяц. Сегодня пусть главврачи на собраниях доведут коллективам эту информацию, завтра все должно быть закончено", - сказал Аксенов в среду на заседании регионального оперативного штаба.

Зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская также рассказала, что региональным властям поступили обращения от медиков, работавших с пациентами, у которых коронавирус подтвердился позже. "Если позже Роспотребнадзор подтверждает, что пациент болен, то вся бригада попадает в группу, которая работает с коронавирусными, и получает в полном объеме все меры поддержки федеральные и республиканские", - пояснил Аксенов.

8 апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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