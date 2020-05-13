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Самарские врачи начали онлайн-прием пациентов в условиях пандемии

Дистанционный прием начали врачи в больницах Самары и Тольятти

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Самарские медики начали в режиме консультировать пациентов, в том числе заразившихся коронавирусом, состояние которых позволяет им оставаться дома. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в ряде учреждений здравоохранения Самарской области стартовал проект дистанционных медицинских консультаций пациентов на дому с использованием телемедицинских технологий", - говорится в сообщении.

Дистанционный прием начали врачи в больницах Самары и Тольятти. Для связи с врачом пациенту необходим ноутбук, компьютер с веб-камерой, планшет или смартфон. Также медики проводят консультации по телефону, если у пациентов нет других средств связи. Онлайн-консультации получают пациенты, которые изначально были осмотрены специалистом. Онлайн они обсуждают дальнейшее лечение.

"На сегодняшний день у нас запущена и работает новая программа - сервис "врач - пациент". Эта программа особенно актуальна в рамках нынешней эпидемической обстановки, когда мы настоятельно рекомендуем жителям самоизоляцию. Пациенты, которые раньше уже были осмотрены доктором и обследованы, дистанционно могут проконсультироваться у доктора и получить ответы на самые важные свои вопросы по видеосвязи", - рассказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло.

Врачи также проводят онлайн-прием для заразившихся коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

В Самарской области выявлено 1162 случая заражения коронавирусом, в том числе 79 - в среду. Всего по выздоровлению выписано 174 человека, умерло девять заразившихся.

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РоссияСамарская область
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