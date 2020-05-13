Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя, - объяснил свою госпитализацию представитель Кремля. - Когда она двусторонняя, выбора нет". По словам Пескова, после 1 мая он перешел на удаленный режим работы, трудился из дома. Однако позже у него стала подниматься температура, она достигала 37,8 градусов.