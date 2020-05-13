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Пандемия коронавируса нового типа

В палаточном лагере в Оренбуржье находится около 500 граждан Киргизии

Они хотят вернуться на родину, но не могут из-за того, что закрыты границы

ТАСС, 13 мая. Власти Оренбургской области временно разместили порядка 500 граждан Киргизии в палаточном лагере в Бузулукском районе, сообщили ТАСС в среду пресс-службе правительства региона.

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"Порядка 500 граждан Киргизии содержатся в Бузулукском районе в лагере. Мы держим этот вопрос на контроле", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ситуацию контролируют также представители МВД.

В начале мая 519 граждан Киргизии, находящихся с середины марта в Оренбургской области после закрытия границ из-за коронавирусной инфекции, вывезли домой. В соответствии с договоренностью, достигнутой между правительствами Кыргызстана и Казахстана, в 8:00 5 мая был предоставлен единовременный транзитный коридор на российско-казахстанской границе. В сопровождении медицинских работников на девяти специальных автобусах граждан Кыргызстана, которые хотели вернуться на родину, вывезли из Оренбургской области. После этого в регион начали вновь прибывать граждане Киргизии, которые хотели попасть в страну через Казахстан. Однако его границы сейчас закрыты, несмотря на то, что 11 мая сняли режим ЧП, который ранее ввели из-за распространения коронавируса. В связи с этим граждане вынуждены находиться на территории Оренбуржья.

В среду в прямом эфире на странице правительства области в Instagram вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике Татьяна Савинова отметила, что правительство активно решает проблему совместно с МИД и МВД.

"В течение двух месяцев правительство Оренбургской области занимается проблемой мигрантов, граждан других стран, которые по ряду объективных причин сегодня скапливаются на территории нашего субъекта в силу того, что регион является приграничным. Это, в первую очередь, граждане Киргизии. Правительство активно ей занимается и с МИД, и с МВД", - сказала Савинова.

Она также отметила, что сейчас граница Казахстана, через которую иностранные граждане намерены попасть в Киргизию, закрыта, поэтому пребывание на территорию Оренбургской области с целью попасть в Кыргызстан нецелесообразно для них.

Теги
КиргизияРоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Оренбургской области на границе с Казахстаном находятся порядка 500 граждан Узбекистана
По информации МИД среднеазиатской республики, они требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину
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