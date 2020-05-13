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Михаил Фрадков переназначен директором Российского института стратегических исследований

Он возглавляет это учреждение с 2017 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России подписал указ о назначении Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований", освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Российский институт стратегических исследований был образован 29 февраля 1992 года. В 2017 году его директором назначен Михаил Фрадков.

В 2004-2007 годах Фрадков возглавлял правительство России, а с 2007 по 2016 год он был директором Службы внешней разведки РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФрадков, Михаил ЕфимовичРоссия
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