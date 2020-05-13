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Пандемия коронавируса нового типа

Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Как сообщили в кредитной организации, в минувшие недели он работал в удаленном режиме
Первый заместитель президента-председателя правления ОАО "Банк ВТБ" Юрий Соловьев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Первый заместитель президента-председателя правления ОАО "Банк ВТБ" Юрий Соловьев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

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"Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Соловьева с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай инфицирования, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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