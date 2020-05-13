Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

"Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Соловьева с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай инфицирования, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.