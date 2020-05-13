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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 81 тыс.

По данным ВОЗ, этот показатель превысил 4,17 млн

ЖЕНЕВА, 13 мая. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 81 тыс., превысив 4,17 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 287 тыс., сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 13 мая в мире были зарегистрированы 4 170 424 инфицированных и 287 399 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 81 577, а умерших - на 4 245. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

За минувшие 24 часа регион Северной и Южной Америки вышел на первое место по числу инфицированных с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом (1 781 564). За сутки оно возросло на 37 847. Число умерших увеличилось на 1 955 и достигло 106 504.

В Европе насчитываются 1 780 360 заразившихся и 159 799 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 24 527, а умерших - на 1 918.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 13 мая там выявлено 284 270 инфицированных, зафиксировано 9 529 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 10 243, умер 121 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 322 054. Далее следуют Россия (242 271), Испания (228 030), Великобритания (226 467), Италия (221 216), Германия (171 306), Бразилия (168 331), Турция (141 475), Франция (138 161) и Иран (110 767).

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