Безработные жители Ленобласти смогут строить дороги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. жителей Ленинградской области, лишившихся дохода в период пандемии, смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве и в сфере экологии. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На общественных работах в дорожном хозяйстве Ленобласти может быть занято 1 - 1,5 тысячи человек, потерявших доход. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Общественные работы будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составлении интерактивных карт", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Дрозденко.

Проект постановления о введении общественных работ как дополнительного заработка для тех, кто остался без работы в период пандемии, находится на согласовании в правительстве Ленинградской области. Согласовываются его параметры.