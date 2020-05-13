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Пандемия коронавируса нового типа

Безработные жители Ленобласти смогут строить дороги

Власти планируют привлечь к общественным работам примерно 1,5 тыс. граждан, потерявших доход из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. жителей Ленинградской области, лишившихся дохода в период пандемии, смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве и в сфере экологии. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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"На общественных работах в дорожном хозяйстве Ленобласти может быть занято 1 - 1,5 тысячи человек, потерявших доход. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Общественные работы будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составлении интерактивных карт", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Дрозденко.

Проект постановления о введении общественных работ как дополнительного заработка для тех, кто остался без работы в период пандемии, находится на согласовании в правительстве Ленинградской области. Согласовываются его параметры.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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