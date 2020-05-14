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Пандемия коронавируса нового типа
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Минобороны, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Росгвардия получат 4,8 млрд рублей на выплаты медикам

Выплаты положены персоналу, который участвует в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, за работу в период с апреля по июнь

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают в учреждениях, подведомственных Министерству обороны России, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ России, ФСИН России, управлению делами президента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

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Согласно документу, выплаты положены "медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <...> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", за работу в период с апреля по июнь.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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