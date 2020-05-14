{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Вынужденный сесть в Москве из-за действий Турции самолет доставил медпомощь на Кипр

Ранее кипрские власти заявили, что прибегнут к дипломатическому протесту из-за действий Анкары

НИКОСИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Китая с 36 тоннами средств медицинской защиты для Кипра и совершивший посадку в Москве для дозаправки из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство, поздно вечером в среду успешно приземлился в аэропорту кипрского города Ларнака. Об этом сообщил в Twitter министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островного государства Яннис Карусос.

На эту тему

"36 тонн предметов медицинского назначения для обеспечения защиты от коронавируса некоторое время тому назад были доставлены на Кипр из Китая. Это был полет с приключениями, так как власти Турции не разрешили самолету пролететь через турецкое воздушное пространство. Поздравляю всех с успешным завершением полета", - написал министр.

Ранее в среду Карусос проинформировал о том, что решение пилота приземлиться в Москве было принято в связи с тем, что для облета турецкого воздушного пространства у самолета просто не хватало топлива. Министр заявил, что кипрские власти прибегнут к дипломатическому протесту из-за действий Анкары.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, лайнер в 03:38 по местному времени в среду вылетел на Кипр из аэропорта Биньхай китайского города Тяньцзинь. Над Черным морем он сделал два круга и взял курс на московский аэропорт Внуково, где приземлился в 14:02 мск. После дозаправки в российской столице полет на средиземноморский остров был продолжен уже через воздушное пространство Болгарии. Самолет доставил на Кипр защитные маски, бахилы, одноразовые хирургические халаты и другую защитную одежду.

Теги
КипрТурцияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Telegraph: Британия приобретет у концерна Roche миллионы тестов на антитела к коронавирусу
Ранее лаборатория Службы общественного здравоохранения Англии подтвердила их стопроцентную точность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС