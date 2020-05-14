Вынужденный сесть в Москве из-за действий Турции самолет доставил медпомощь на Кипр

НИКОСИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Китая с 36 тоннами средств медицинской защиты для Кипра и совершивший посадку в Москве для дозаправки из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство, поздно вечером в среду успешно приземлился в аэропорту кипрского города Ларнака. Об этом сообщил в Twitter министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островного государства Яннис Карусос.

"36 тонн предметов медицинского назначения для обеспечения защиты от коронавируса некоторое время тому назад были доставлены на Кипр из Китая. Это был полет с приключениями, так как власти Турции не разрешили самолету пролететь через турецкое воздушное пространство. Поздравляю всех с успешным завершением полета", - написал министр.

Ранее в среду Карусос проинформировал о том, что решение пилота приземлиться в Москве было принято в связи с тем, что для облета турецкого воздушного пространства у самолета просто не хватало топлива. Министр заявил, что кипрские власти прибегнут к дипломатическому протесту из-за действий Анкары.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, лайнер в 03:38 по местному времени в среду вылетел на Кипр из аэропорта Биньхай китайского города Тяньцзинь. Над Черным морем он сделал два круга и взял курс на московский аэропорт Внуково, где приземлился в 14:02 мск. После дозаправки в российской столице полет на средиземноморский остров был продолжен уже через воздушное пространство Болгарии. Самолет доставил на Кипр защитные маски, бахилы, одноразовые хирургические халаты и другую защитную одежду.