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Пандемия коронавируса нового типа

Сахалинская область закрыла границы для людей без местной прописки и трудовых контрактов

С 14 мая в регионе заработает система цифровых пропусков для приезжающих в область
Южно-Сахалинск Юрий Смитюк/TACC
Описание
Южно-Сахалинск
© Юрий Смитюк/TACC

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в четверг ограничили въезд на территорию островов для людей без местной прописки, а также граждан, не имеющих направления для работы на островах от своего предприятия. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

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С 14 мая в области начнет действовать система цифровых пропусков в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Для получения пропуска человек должен будет еще до отправки в регион заполнить анкету. Это касается только сотрудников компаний, которые по работе вынуждены отправляться на Сахалин.

"В Сахалинской области [с сегодняшнего дня] введен пропускной режим. Теперь все прилетающие на острова должны иметь трудовой договор или местную прописку", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, из-за эпидемиологической обстановки исключения не будут приниматься даже в случае прилета на похороны. Но в среду было решено, что ограничение на въезд не будет касаться членов семьи: мужа, жены, родителя или ребенка, родных братьев и сестер. Они также смогут возвращаться на острова по цифровым пропускам. Для оформления разрешения необходимо оставить заявку на сайте правительства области. Сделать это нужно за три дня до прибытия. В анкете необходимо указать причину визита.

Сейчас все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Анализы пассажиров, чьи предварительные тесты показывают положительный результат, отправляют в научный центр "Вектор" в Новосибирске. Пассажиры с отрицательными тестами проходят обязательный двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего в области организована работа 22 обсерваторов. В основном они находятся в Южно-Сахалинске, где для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Сахалинская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время здесь официально зафиксирован 21 зараженный, еще 25 пациентов вылечились и были ранее выписаны из больницы.

 

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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