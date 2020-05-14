Власти Китая за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Власти Китая за минувшие сутки выявили три новых случая инфицирования коронавирусом. Как говорится в опубликованном в четверг заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за сутки не зафиксировано, шесть человек выписаны из медучреждений.

Все три новых случая заражения - местные (два - в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, один - в соседней провинции Цзилинь). По данным на полночь 14 мая (19:00 среды мск), общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 929, 4 633 человека умерли, 78 195 вылечены и выписаны из медучреждений. В настоящее время 101 человек в стране по-прежнему болеет и проходит лечение, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

Количество завозных случаев заражения в Китае достигло 1 692, при этом 1 632 человека выздоровели, 60 проходят лечение, из них трое в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены 12 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов, в том числе один прибывший из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 712 таких пациентов, из них 36 прибыли из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.