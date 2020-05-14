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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Перу заявил, что страна достигла пика заражения коронавирусом

Мартин Вискарра считает, что это произошло благодаря общим усилиям населения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 мая. /ТАСС/. Республика Перу вышла на пик инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявил в среду президент южноамериканской страны Мартин Вискарра.

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"Результаты аналитической работы, проведенной как нами в правительстве, так и частными независимыми национальными и международными исследователями, показывают, что Перу достигла пика, вершины, и начинается медленное снижение", - сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире государственного телевидения. По мнению политика, это произошло благодаря общим усилиям населения. Он также уточнил, что анализы на коронавирусную инфекцию сдали более полумиллиона перуанцев.

В середине марта Вискарра в связи с пандемией объявил в стране чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позже руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа и продлило действие режима ЧП до 24 мая. К настоящему моменту в Перу подтверждено 76 306 случаев инфицирования. Из 6 979 госпитализированных 806 находятся в отделениях интенсивной терапии, выздоровели 24 324 пациента, умерли 2 169 человек.

2 мая Вискарра заявил о том, что в текущем месяце в стране начнется поэтапное возобновление экономической деятельности. С 18 мая перуанцам разрешат гулять с детьми до 14 лет в радиусе 500 м от дома. Вместе с тем президент призвал граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности.

Теги
ПеруВискарра, МартинПандемия коронавируса нового типа
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