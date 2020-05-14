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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Ученые ожидают, что выпущенные в Приморье белухи уйдут в Охотское море с потеплением воды

Зиму животные провели около Владивостока и Находки. По словам очевидцев и наблюдениям ученых, белухи до сих пор находятся там, охотятся в прибрежной зоне и выглядят упитанными
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Выпущенные в акватории Приморья белухи из центра передержки, который зоозащитники прозвали китовой тюрьмой, успешно перезимовали в непривычном для себя климате, но летом должны начать миграцию на север вслед за косяками рыб. Об этом говорится в ответе пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на запрос ТАСС.

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В марте специалисты института отмечали, что часть выпущенных в акватории Приморского края белух, находившихся в бухте Средней, провели зиму около Владивостока и Находки. Животных до сих пор часто видят местные жители, в том числе рыбаки и волонтеры экологических организаций.

"Сейчас специалистов волнует вопрос, что они [животные] будут делать дальше. В настоящее время значительная часть районов летнего нагула белух в Охотском море остается закрытой льдом, и белухам пока рано мигрировать на север. Но вскоре ситуация изменится: вода в Приморье постепенно прогревается, вскоре начнутся миграции сельди и лососевых рыб, и ученые надеются, что эти факторы стимулируют белух идти на север, к Татарскому проливу и далее - в Сахалинский залив Охотского моря", - написал ВНИРО в ответе агентству.

Все наблюдения ученых и очевидцев свидетельствуют о том, что животные ведут активный образ жизни, охотятся в прибрежной зоне и выглядят упитанными. В отличие от диких сородичей, эти белухи не боятся людей и судов, однако не попрошайничают и не принимают рыбу, которой иногда пытаются их кормить люди.

"Вернутся ли эти животные к основному охотоморскому стаду или образуют новую самостоятельную популяцию в Японском море, покажет время, а также специальные исследования, проводимые в настоящее время специалистами ВНИРО и академических институтов", - отметили в пресс-службе.

Около 100 белух и косаток содержались в центре реабилитации морских животных в бухте Средней с лета 2018 года, последних особей выпустили на волю в ноябре 2019 года. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов. Четыре компании-отловщика были признаны судом виновными в нарушении правил рыболовства, общий объем штрафов превысил 150 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
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