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В Москве проведут онлайн-тренинги для НКО

Программа предназначена для благотворительных и других организаций некоммерческого сектора, сообщается на сайте мэра столицы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-тренинги для представителей некоммерческих организаций (НКО) в Москве пройдут по городской программе "НКО Лаб", сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа предназначена для благотворительных и других организаций некоммерческого сектора. Тренинги проводятся еженедельно, все они посвящены полезным на практике вопросам, например, юридическим основам или особенностям бухучета в НКО. С 2016 года, когда появился этот проект, прошло уже больше тысячи обучающих мероприятий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Новый блок "НКО Лаб" называется "Общаемся правильно: приемы и навыки эффективных коммуникаций". Так, 14 мая зрителям расскажут, как правильно выстроить общение с другими людьми и как использовать особенности своего эмоционального интеллекта. Занятие проведет преподаватель Школы бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.

"А 19 мая пройдет вебинар бизнес-тренера и преподавателя Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Он будет называться "Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы", - говорится в сообщении.

Все вебинары будут начинаться в 16:00 мск. Организатор занятий - коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на портале "Душевная Москва".

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