В Крыму студенты-медики смогут дистанционно наблюдать за проведением операций

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Виртуальную операционную для дистанционного обучения студентов открыли на базе клиники медицинской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), с ее помощью можно наблюдать за ходом операции в режиме реального времени, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза.

"В клинике Крымского федерального университета запустили виртуальную операционную, благодаря которой студенты-медики могут дистанционно, в режиме реального времени, наблюдать за ходом оперативного вмешательства. Все операции будут записываться, а из полученных видеоматериалов монтироваться учебные фильмы", - говорится в сообщении.

Ранее подобного оборудования в крымском вузе не было. Студенты уже сняли несколько операций по удалению опухолей щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, желудка, почек, дроблению камней, а также операции на печени и поджелудочной железе.

"Такой формат полезен не только в период дистанционного обучения студентов, но и в рамках традиционного образовательного процесса, ведь операционная может вместить ограниченное количество людей", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой общей хирургии медицинской академии, ведущего хирурга клиники Вячеслава Михайличенко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе КФУ, в рамках программы развития вуза для клиники ранее в апреле купили диагностическое и хирургическое оборудование общей стоимостью 100 млн рублей. С его помощью стало возможным проведение всех операций через малоинвазивные проколы, а не через полостные разрезы, как было ранее. В их числе урологические операции с помощью лазера, а также почти все операции в области хирургии и онкохирургии, выполняемые с помощью 3D-стойки.

КФУ образован в 2014 году, объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В вузе обучается более 30 тыс. студентов, из них около 2500 иностранцев из 59 стран.