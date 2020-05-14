Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

ТАСС, 14 мая. Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.

"Глава Гайского городского округа Олег Папунин прошел тестирование на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Контакты первого порядка - семь человек. Контакты второго порядка - 24 сотрудника городской администрации. Все контактные будут протестированы на COVID. В настоящее время они находятся на самоизоляции", - уточнили в пресс-службе.