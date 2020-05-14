Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

ТАСС, 14 мая. Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
"Глава Гайского городского округа Олег Папунин прошел тестирование на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Контакты первого порядка - семь человек. Контакты второго порядка - 24 сотрудника городской администрации. Все контактные будут протестированы на COVID. В настоящее время они находятся на самоизоляции", - уточнили в пресс-службе.
Папунин был обследован на компьютерном томографе, результат - двусторонняя вирусная пневмония. Сейчас он доставлен в "ковидный" центр и получает необходимое лечение.
"Среди контактных - главный врач Гайской городской больницы Алексей Федосов. Он здоров, также находится на самоизоляции, руководит больницей дистанционно. Минздрав Оренбургской области полностью владеет ситуацией в больнице и держит ее на контроле", - добавили в пресс-службе.
В Оренбургской области зарегистрировано 1 089 случаев заражения коронавирусом, 390 человек выздоровели, пятеро умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.