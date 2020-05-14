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Пандемия коронавируса нового типа

Врач рассказал, почему необходимо носить перчатки в период пандемии

Они не дают дотрагиваться до лица, а потому снижают риск заражения коронавирусом, отметил главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Жителям Москвы и других городов России в период пандемии коронавируса рекомендовано носить маски и перчатки, так как они не дают дотрагиваться до лица, а потому снижают риск заражения коронавирусом. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный врач-инфекционист центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

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Он отметил, что использование медицинских перчаток и масок порождает много споров и вопросов. В настоящее время, кроме воздушно-капельного пути передачи респираторных инфекций, особое внимание уделяется возможности капельно-контактного пути.

"Когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, после человек, прикасаясь к ним, переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение. Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки", - сказал Акинфиев.

По его словам, у перчаток две основные функции. Первая - когда человек их снимает после посещения грязных зон (общественных мест), руки остаются чистыми. Второе, теоретически руками в перчатках человек не трогает глаза и рот, так как психологически отталкивает их присутствие.

Кроме того, инфекционист заверил, что заразиться новым коронавирусом через кожу невозможно, так как она является барьером от инфекции.

С 12 мая в Москве, Московской области и во многих других регионах России введен масочный и перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте возможен только в масках и перчатках.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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