Китай выступил против участия Тайваня в роли наблюдателя в сессии ВОЗ

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Китай выступает решительно против предложения некоторых стран позволить Тайваню принять участие в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай решительно отвергает предложение некоторых стран пригласить Тайвань в качестве наблюдателя для участия в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - сказал он.

По словам дипломата, на протяжении многих лет Всемирная ассамблея здравоохранения отклоняла предложение некоторых стран позволить Тайваню принять участие в сессии в качестве наблюдателя, тем самым сохраняя приверженность международного сообщества принципу "одного Китая". "Цель некоторых стран, выдвигающих данное предложение, заключается в том, чтобы вмешаться в повестку ассамблеи и подорвать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса", - резюмировал он.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа ВОЗ. Его призыв повторила в Twitter и постпред США при ООН Келли Крафт. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что такими действиями власти США пытаются отвлечь внимание от собственного неадекватного ответа на угрозу коронавируса.

Очередная сессия ассамблеи, которая пройдет в формате видеоконференции, откроется 18 мая в Женеве. Ряд стран - членов ВОЗ, включая США, заявил о поддержке стремления Тайваня участвовать в работе организации в условиях нынешней пандемии. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.