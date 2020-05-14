Единая система мониторинга устранения аварий на объектах ЖКХ заработает в России осенью

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специальная система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ начнет работать по всей России с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

"В настоящее время Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства завершается разработка единой системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 1 июля эта цифровая платформа будет запущена в опытную эксплуатацию и с 1 сентября 2020 года начнет свое штатное применение на всей территории страны", - сказал Егоров.

По его словам, на платформе будет доступна оперативная и достоверная информация об инцидентах и авариях на объектах ЖКХ, а также о планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению.

Ранее сообщалось, что число аварий и инцидентов на объектах и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за отопительный период 2019-2020 годов сократилось на 8% по сравнению с прошлым отопительным сезоном. При этом Егоров отметил, что ежегодно увеличивается износ объектов ЖКХ. "Большая часть объектов уже эксплуатируется свыше 20 лет, характеризуется высокой степенью износа, низкой энергоэффективностью. Регионам необходимо сконцентрировать усилия по подготовке к следующему отопительному периоду именно на этих объектах", - добавил замглавы Минстроя.